İlaç kullanmadan 8 ayda 48 kilo verdi

Eşme Devlet Hastanesi'nde hemşire olan evli, 2 çocuk annesi Emine Sargın, fazla kilolarından dolayı sağlık sorunları yaşamaya başladı. Varislerinin ve ağrılarının çok fazla olmasıyla birlikte zayıflamaya karar veren Sargın, diyetle 8 ayda 123 kilodan 75 kiloya düştü. Önceden 58 beden kıyafetler giydiğini söyleyen Sargın, özgüveninin yerine geldiğini, artık mağazalardan 38 beden kıyafetleri beğenerek aldığını söyledi.

Zayıflayacağına inanmadığını, 46 yıl boyunca obez birisi olarak yaşadığını ifade eden Emine Sargın, "Hayatım boyunca hep kiloyla ilgili sorunlarım, sıkıntılarım oldu. Zayıflayacağıma asla inanmıyordum, hayatımda 'zayıflık' gibi bir kelime yoktu. Artık hayatım çekilmez olmuştu. Nefes alamıyordum, yürüyemiyordum, uyuyamıyordum. Sadece birazcık hafifleyip, hayatımı az da olsa kaliteli bir hale getirmek için diyetisyenin kapısına geldim. Her gün, her sabah daha sağlıklı uyandım çünkü geceleri artık daha rahat uyuyabiliyordum. Başka hiçbir çarem kalmamıştı, çaresizdim. Saat 06.00'da başlayıp, saat 02.00'lere kadar süren bir yaşantım vardı. Hareketli bir hayatım olması gerekiyordu, ama kilolarım bunu çok engelliyordu. Sürekli yemek yiyip, uyumak istiyordum. Daha önce zayıflama çayı adı altındaki ilaçlar, haplar, kremlerin yanı sıra birçok yöntemi denedim. Ancak kendi çabamla zayıflamam mümkün olmadı. Bu durum hem bütçemi sarsıyordu hem de sağlığımı çok etkiliyor, yorgun düşüyordum. Araştırdıktan sonra anladım ki zayıflamanın sadece beslenme şeklimi düzenlemekle ve sporla olabilecek bir şeydi, başka yolu da yoktu" dedi.

Zayıfladıktan sonra artık sabahları daha zinde, dinlenmiş olarak uyandığını belirten Sargın, "Gün boyu sürekli hareket etmek istiyorum. Önceden yattığım yerden, oturduğum yerden kalkmak istemezdim. Benim için sıkıntı olan şey dış görüntü, kıyafetim, güzellik değildi. Daha çok sağlık açısından sıkıntılıydım. Bütün hastalıklar için sınırdaydım. Tüm tahlil sonuçlarım sınırda çıkıyordu" diye konuştu.

8 ayda tıbbi ilaç kullanmadan 48 kilo veren Sargın, şöyle devam etti:

"Artık özgüvenim yerine geldi, daha neşeli daha keyifli bir insan oldum. Kilolu birisini, şişman birisini gördüğüm zaman hemen gidip konuşmak, 'dur' demek istiyorum. Çünkü benim için öyleydi, kendime 'dur' demem gerekiyordu. Yani zayıflamak değil de kilo almayı durdurmam gerekiyordu. Bunu yaptım ve başardım. Çevremdekiler çocukluğumdan beri beni hep kilolu gördükleri için zayıflamamdan sonra, 'Artık seni tanıyamıyoruz' diyorlar. Hatta ben bile kendimi tanıyamıyorum."

(DHA)