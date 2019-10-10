Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,864
  • 6,4723
  • 281.996
  • 98163.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İklim değişikliği dünyada en çok Akdeniz'i etkileyecek

İklim değişikliği dünyada en çok Akdeniz'i etkileyecek

İklim değişikliği dünyada en çok Akdeniz'i etkileyecek

Akdeniz için Birlik kurumu, iklim değişikliğinin dünyada en çok Akdeniz bölgesini etkileyeceğini açıkladı.

Merkezi Barselona kentinde olan Akdeniz için Birlik (UpM) kurumu, iklim değişikliğinin dünyada en çok Akdeniz bölgesini etkileyeceğine dair bir rapor yayımladı.

UpM 4. Bölgesel Formu dolayısıyla düzenlenen toplantıda, UpM Genel Sekreteri Mısırlı Nasser Kamel, iklim değişikliğiyle ilgili raporu açıkladı.

"Akdeniz'de Çevre ve İklim Değişikliği üzerine Bilimsel Değerlendirme Raporu"na göre, iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz'in dünya ortalamasının üzerinde yüzde 20 daha hızlı ısınacağı öngörüsünde bulunuldu.

20 YIL SONRA AKDENİZ'DEKİ SICAKLIK 2,2 DERECE ARTACAK

Raporda, Akdeniz'deki sıcaklığın 2040'ta 2,2 derece daha artarak bölgedeki nüfusun 3'te 1'inde ciddi etki yapacağı ayrıca 2100'de deniz seviyesinin 1 metre daha yükseleceği belirtildi.

Diğer yandan iklim değişikliğinin yol açabileceği olumsuzlukların "Akdeniz'in bölgesel istikrarını ve refahını etkileyebileceğini" söyleyen Kamel, "olası felaketlere karşı harekete geçilmesi ve önlemler alınması" uyarısını yaptı.

Akdeniz'i bekleyen sorunlar, sıcaklık artışı, deniz seviyesinin yükselmesi, su kıtlığı, deniz türlerinin azalması, hayvanlardan alınan verimin düşmesi, büyük çaplı yangınlar, kuraklık, ısı dalgalarının artması ve kaynak kıtlığı olarak sıralandı.

"ARTIK HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ"

Açıklanan bilimsel verilere göre yapılan tahminlerde, iklim değişikliğinden dolayı 2050 yılında balıkların ortalama ağırlıklarının yüzde 49, boyutlarının ise yüzde 20 ila 30 azalacağı, buğday mahsulünde kaliteli üretimin yüzde 7,5 azalacağı, 20 yıl içinde 250 milyon kişinin kıtlık çekeceği ve tatlı su mevcudiyetinin yüzde 15 düşeceği kaydedildi.

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski de raporun sunumunda yaptığı konuşmada, "Bulunduğumuz koşullar itibarıyla artık harekete geçme zamanı geldi." dedi. 

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel hakkında şaşırtan iddia!
Şeyma Subaşı'dan veda paylaşımı!
Survivor yarışmacısının istismar davasında flaş gelişme!
Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
<p>Milli Savunma Bakanlığı´nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, ´Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve

Kara Harekatından İlk Görüntüler | Barış Pınarı Harekatı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Terör örgütü yandaşları sosyal medyada Barış Pınarı Harekat'ı manipülasyonuna hız verdi

Ünlüler 'Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdi!