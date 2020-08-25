25 Ağustos 2020 Salı 07:30 | Son Güncelleme:
İkindi namazı kaç rekattır, kılınışı nasıldır? İkindi namazı vakitleri 2020
Müminin miracı olan namaz her gün beş vakit müminlere farz kılınmıştır. İkindi namazı da her Müslümanın eda etmesi gereken namazlar arasında yer alır. Diyanet, il il ikindi namazı vakitlerini resmi hesabından her gün paylaşıyor. İkindi namazı vakitleri şehirlere göre değişiklik gösteriyor.
İkindi namazı vakitlerini öğrenmek isteyen kişiler konuyu detaylı bir şekilde araştırıyor. İkindi namazı vakitleri her il için farklı olarak gerçekleşiyor. Vatandaşlar kendi şehirlerinde gerçekleşen ikindi namazı vakitlerini kaçırmak istemiyor. 4 sünnet 4 farz olmak üzere ikindi namazı 8 rekattır.
İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?
İkindi namazı kılınışı; 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplam 8 rekattır. Sünneti önce kılınır. İkindi namazı kaç rekattır.
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