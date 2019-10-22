İkinci kez kansere yakalanmıştı... FB TV'nin sunucusu Dilay Kemer'den haber var!

31 yaşındaki Dilay Kemer'in 'kan kanseri' savaşı devam ederken, başarılı sunucu için geçtiğimiz ay kan bağışı istenmiş ve çok sayıda isim kan vermek için gönüllü olmuştu. Olayın üzerinden bir ay geçmesinin ardından Dilay Kemer, ön tedavisinin bittiğini duyurdu.

Yaptığı bir paylaşımla asıl tedavinin şimdi başladığını belirten Dilay Kemer, korkunun yerini umudun kapladığını belirterek dua istedi. İşte Kemer'in sağlık durumu hakkında yaptığı paylaşımı:

Herkese Merhaba. Ön tedavim bitti, biraz dinlendim ve şimdi esas tedavime başlıyoruz. Korkunun yerini umut ve heyecan kaplıyor yavaş yavaş. Bir kez daha güzel enerjilere ihtiyacım var. Hem arkadaşlarımdan hem de beni sevenlerden ricam, sormadan-yormadan sadece aklınıza geldikçe bana iyi dilekler yollamanız. O zaman dua şov başlasın. Herkese kocaman sevgiler.

Taksici olayı duygulandırdı: Dilay Kemer, yaptığı bu paylaşımın ardından yeni bir yazı daha paylaşarak sevenlerini duygulandırdı. İşte Kemer'in o paylaşımı:

- ''Tedaviye başlamadan hemen önce çok sevdiğim doktorlarımdan biri bana heyecanla başından geçen bir olayı anlattı. Bir taksiye biniyor (şoförde sarı lacivertli forma) yolculuk esnasında telefonla konuşuyor. Hastaneden arıyorlar.

Konuşmanın arasında kemik iliği sözü geçince, taksicinin dikkatini çekiyor ve kök hücre bağışı ile ilgili sorular sormaya başlıyor doktoruma... "Biz arkadaşlarımızla kök hücre bağışçısı olmaya karar verdik bizim Dilay için" diyor. Doktorum şaşkın, bir yandan da belli etmemek için "Dilay kim?" diye soruyor. "İşte bizim Dilay Kemer, Fenerbahçe'den.

Biz hepimiz onun için bağışçı olacağız, belki ona uygun çıkarız ne kadar süper bir şey olur düşüncenize" diyor. Bu kadar tesadüf bu önemli tedavi öncesi bize güzel bir işaret gibi geldi, benim gözlerim doldu dinlerken. Aylar önce doktoruma bu hastalığın bana gelmesinin şöyle ulvi bir sebebi olmalı bir işe yaramalı, belki de birilerine yardım etmeliyim demiştim. Bir kişinin bile donör olmasına vesile olduysam ne mutlu bana ve darısı nicelerine, buradan o taksici kardeşimize de çok çok selamlar...''

2. KEZ KANSERE YAKALANDIĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Kemer, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımla ikinci kez kansere yakalandığını şöyle duyurmuştu:

- "Sevgili arkadaşlar, maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nereden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum..."

Ufak bir ihtimal doğdu: "Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik. Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu. Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum."

DİLAY KEMER KİMDİR?

1988 Antalya doğumlu olan Dilay Kemer Fenerbahçe TV’de spikerlik yapmaktadır. Başarılı spiker, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunudur.

2014 yılının Ekim ayından beri sarı lacivertli kulüpte görev yapan Kemer, haber bülteni ve program sunmaktadır.