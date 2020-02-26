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İkinci Cemre Suya Düştü

İkinci Cemre Suya Düştü

Kış mevsiminin bitişinin habercisi olan ikinci cemre bugün suya düştü.

Havanın ısınması ve bahar mevsiminin habercisi olan ilk cemre havaya düşmesinden bir hafta sonra ikinci cemre suya düştü.

İHA'nın aktarmış olduğu habere göre, kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ikinci cemre bugün suya düştü. İkinci cemrenin suya düşmesinin ardından üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. 


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