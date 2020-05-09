İki yıl astım tedavisi gördü nefes borusunda tümör çıktı

Eskişehir’de yaşayan 36 yaşındaki Hilal Karaman, bundan tam 2 yıl önce nefes darlığı yaşamaya başladı. Eşi Tunceli’de subay olarak görev yapan genç kadının şikayetlerinin psikolojik olduğu düşünüldü. Nefes darlığı günden güne artarak devam eden genç kadına bu kez de astım teşhisi konuldu. Astım ilaçları kullanmaya başlayan genç kadın, zamanla merdiven çıkamaz hale geldi. Yeniden hastaneye giden genç kadın, yapılan solunum testini de geçemedi. Şikayetleri astım ilaçlarına rağmen artarak devam eden Karaman’ın bu kez tomografisi çekildi. Çıkan sonuç herkesi şaşkınlığa düşürdü.

Genç kadının nefes borusunun yüzde 95'ini tıkayan ve tiroid bezinin sağ yarısını da içine alan 3 santimetrelik tümör tespit edildi. Hastalığını öğrenen genç kadın, ameliyat için İstanbul’a geldi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sina Ercan tarafından muayene edilen genç kadın ameliyata alındı. Nefes darlığı nedeniyle konuşmakta dahi güçlük çeken genç kadın yaklaşık 7 saatlik ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Karaman, evine şarkı söyleyerek döndüğünü söyledi.

“SALGIN DÖNEMİNDE AMELİYAT OLMAM BENİ KORKUTTU”

Solunum şikayetlerinin merdiven çıkarken daha da arttığını belirten Hilal Karaman, yaşadığı zorlu günleri şu sözlerle anlattı:

“3.5 yaşında bir oğlum var. Onu kucağımda dahi taşıyamıyordum. Nefes borumda tümör olduğunu ilk duyduğumda çok şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum. Astım ilacımın dozu artacak iyileşeceğim diye düşünüyordum. Koronavirüs salgını nedeniyle, ameliyatımın Eskişehir'de yapılamayacağına karar verildi. Bu nedenle beni İstanbul'daki steril bir hastaneye yönlendireceklerini söylediler ve İstanbul’a geldim. Artık çok şükür gayet iyiyim.”

“MERDİVEN ÇIKAMIYORDUM KOŞMAYA BAŞLADIM”

Ameliyat sonrası şarkı söyleyerek evine döndüğünü anlatan Hilal Karaman, “Konuşmayı çok seven bir insanım. İnsanlara bir şey anlatırken ‘acaba zor nefes aldığımı fark ediyorlar mı?’ diye düşünüyordum. Bu durum beni inanın çok üzüyordu. Ama ameliyat olup sağlığıma kavuştum. Ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra eve dönerken şarkı söylüyordum. Küçük oğlum ameliyattan sonra bana 'anneciğim artık birlikte koşabilecek miyiz? diye sordu. Çünkü ben ona sürekli 'ben koşamıyorum oğlum' diyordum. Ameliyat sonrası parkta oynadık, koşarak merdivenleri çıkabildik. Artık çok mutluyum” diye konuştu.

Eşinin 2 yıl boyunca yoğun bir nefes darlığı yaşadığını anlatan Acar Selçuk Karaman (38) “Eşimin yaşam kalitesi düştü, nefes alamıyordu, yokuş çıkamıyor, hatta yürüyemiyordu. Her yere arabayla gidiyorduk” dedi.

“HASTA ‘BOĞULMA’ RİSKİ TAŞIYORDU”

Genç kadının ameliyatını gerçekleştiren Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sina Ercan, Hilal Karaman’ın hastalığın son evresinde ameliyat olduğunu hatırlattı. Bu tür tümörlerin teşhisinde zaman zaman gecikmelerin olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sina Ercan, “Hilal Hanım bize geldiğinde artık hastalık son noktasındaydı. Hastanın nefes borusunun yüzde 95'i tıkalı durumdaydı. Nefes borusu darlıklarının teşhisi gecikebiliyor. Bulguları farklı şekillerde yorumlanabiliyor. Hilal Hanım'ın nefes darlığının psikolojik olabileceği düşünülmüş. Daha sonra şikayetleri geçmeyip devam edince astım teşhisi konulmuş. Bu durumdaki birçok hastanın durumu, astım ya da KOAH gibi nefes darlığına yol açabilen başka hastalıklarla karıştırılıyor. Uzun süre ilaç tedavisi görüyor, ama bu tabii ki fayda sağlamıyor” ifadelerini kullandı.

“AMELİYAT SONRASI RADYOTERAPİ SÜRECİ OLACAK”

Ameliyatta en büyük riskin ses tellerinin zarar görmesi olduğunu anlatan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sina Ercan, ameliyat hakkında şu bilgileri verdi:

“En büyük risk, tümörün tamamen çıkarılamaması, ses teline giden sinirlerin zarar görmesidir. O nedenle ilk seferde tam olarak çıkartılabilmesi, sinirlerin ve ses teli fonksiyonlarının korunması önem taşıyor. Hastamızın tümörünün çapı 3 santimetreyi geçiyor. Yetişkin bir bireyde, nefes borusunun çapının 2 santimetre civarında olduğu düşünülürse, tümör nefes borusunun yüzde 95'ini kaplıyordu. Bu hastalarımıza ameliyat sonrasında radyoterapi tedavisi verilerek, hastalığın uzun dönem nüksetme ihtimali de ortadan kaldırılıyor. Hilal Hanım’ın şu an hiçbir sıkıntısı yok, tekrar bu hastalığı yaşamasını da beklemiyoruz.”