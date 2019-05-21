İki kişinin ölümüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde 2 kişinin ölümü, 12 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, 19 Mayıs'ta İstasyon Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasındaki "kasten öldürme ve yaralama" olayına karışanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kavgada Ayhan K, Agit K'nin babası Ş.K'yi bıçakla yaraladı, ağabeyi H.K'nin de boğazını kesti. Agit K. de araçla Ayhan K'nin annesi F.K'ye çarparak ezdi. İki aile bireyleri arasındaki kavgada yaralanan 14 kişiden F.K. ve H.K, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Agit K, Ayhan K. "Kasten öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandı, Abdullah K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)