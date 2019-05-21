Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0629
  • 6,767
  • 247.889
  • 85.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İki kişinin ölümüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

İki kişinin ölümüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

İki kişinin ölümüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde 2 kişinin ölümü, 12 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, 19 Mayıs'ta İstasyon Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasındaki "kasten öldürme ve yaralama" olayına karışanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kavgada Ayhan K, Agit K'nin babası Ş.K'yi bıçakla yaraladı, ağabeyi H.K'nin de boğazını kesti. Agit K. de araçla Ayhan K'nin annesi F.K'ye çarparak ezdi. İki aile bireyleri arasındaki kavgada yaralanan 14 kişiden F.K. ve H.K, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Agit K, Ayhan K. "Kasten öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandı, Abdullah K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncuya 19 yıla varan hapis istemi
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
‘O sizin uydurmanız‘
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olacak

Diriliş Ertuğrul 149. Yeni Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD’yi geride bıraktı ve dünyanın en büyük donanması haline geldi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları