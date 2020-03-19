Ikea mağazaları kapalı mı? Ikea mağazaları virüs yüzünden kapalı mı?
Ikea mağazaları kapalı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge gereğince, corona virüs salgını nedeni ile birçok mekanın faaliyetlerine geçici olarak durdurulması kararı yer almıştı. Bu karar kapsamında Ikea yer almamıştı. Ancak Ikea bugün itibari ile müşterilerine gönderdiği mesaj ile mağazalarını geçici bir süreliğine kapattığını duyurdu...
Ikea mağazaları virüs yüzünden kapalı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ikea bugün itibari ile müşterilerine gönderdiği mesaj ile mağazalarını geçici bir süreliğine kapattığını duyurdu. Mağaza bugün saat 22:00'den itibaren kapanacak.
IKEA KAPANDI MI?
IKEA mağazaları bugün (19 Mart) saat 22:00 itibari ile Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda Türkiye'deki tüm mağazalarını geçici bir süreliğine kapattı.
IKEA'DAN MÜŞTERİLERİNE GÖNDERİLEN MESAJ
Bilgilendirme: Degerli musterilerimiz, sizlerin ve calisanlarimizin sagligini onemsiyoruz. COVID-19 salgini kapsaminda alinan tedbirler dogrultusunda 19.03.2020 Persembe gunu saat 22.00'den itibaren, Turkiye'deki tum IKEA magazalarimizin faaliyetlerine gecici bir sureligine ara veriyoruz. Bu sure boyunca size online magazamiz www.IKEA.com.tr 'den kesintisiz hizmet vermeye devam edecegiz. En kisa surede tekrar magazalarimizda bulusmak dilegiyle...