Ihlamur ne zaman toplanır, nasıl kurutulur? Ihlamur ağacı nasıl toplanır?

“Ihlamur ağacı ne zaman toplanır?” sorusu mevsiminin gelmesi ile beraber araştırılıyor. Ihlamur nasıl kurutulur? Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan ıhlamur vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Şifalı bir bitki olan ıhlamurun toplanacağı tarih, bulunduğu coğrafyaya göre farklılık göstermekle birlikte genellikle haziran ayıdır. Haziran ayı içerisinde bitki toplanır ve kurutulur. Ülkemizde çok sayıda bulunan ıhlamur ağaçları kokusu ve güzel çiçekleriyle dikkat çekiyor. Ihlamuru toplarken, çiçekleri ve çiçek sapındaki ince uzun yaprakları birlikte almanız gerekiyor. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

IHLAMUR NE ZAMAN KURUTULUR?

Şifalı bir bitki olan ıhlamurun toplanacağı tarih, bulunduğu coğrafyaya göre farklılık göstermekle birlikte genellikle haziran ayıdır. Ihlamuru toplarken, çiçekleri ve çiçek sapındaki ince uzun yaprakları birlikte almalısınız. Ihlamuru toplarken bahçe makası kullanmalı ve mümkün olduğunca ağaca zarar vermemeye dikkat etmelisiniz.

IHLAMUR NASIL TOPLANIR?

-Seçilecek ıhlamur ağacına çok dikkat edilmelidir. Ağacın şehir merkezinde değil şehirden uzak, kırsal kesimde yetişmiş bir ağaç olması, hava kirliliğinden etkilenmemiş olması açısından büyük bir öneme sahiptir.

-Ihlamurların toplanacağı ağaçta arılar varsa başka bir ağaç seçimi yapılmalıdır. Arılar ıhlamur çiçeklerine zarar verdiği için arıların olmadığı bir ağaç çok daha uygun bir seçim olacaktır.

-Ihlamur nasıl toplanır sorusu için en uygun zaman dilimi sabahtan öğle saatlerine kadar olan zaman dilimidir.

-Hasat için yağmur sonrası zaman dilimi uygun bir tercih olmayacaktır.

-Ihlamur nasıl toplanır konusunda dikkat edilecek diğer husus ise çiçeklerin tazeliği. Doğal renginde farklılıklar olan çiçekler toplanmamalıdır.

-İlaçlanmış ıhlamur ağaçlarından topladığınız çiçeklerin verimi düşük olacağı için doğal ağaçlar tercih edilmelidir.

-Ihlamur nasıl toplanır konusunda dikkat edilecek konulardan birisi de ağaçların nasıl kesileceğidir. Ağaçta çiçeklenmenin fazla olduğu kısmı bahçe makası ile dikkatli bir biçimde kesmelisiniz.

-Topladığınız çiçekleri ezilmeyecek bir biçimde heybe ya da çuvala doldurabilirsiniz.

IHLAMUR NASIL KURUTULUR?

Ihlamurun sağlıklı bir biçimde kurutulması önemlidir. Öncelikle çiçeklerin ezilmeden, temiz tozsuz serin bir ortamda, bez veya kağıt üzerinde kurutulmalı ve gölge bir alan seçilmeli. Uygun hava sirkülâsyonuna bağlı olarak 2–3 gün içinde kuruma işlemi gerçekleşir. Kurutulan ıhlamurlar uygun ortamlarda muhafaza edilmeli. Yine saklanması için bez torba tercih edilmeli. Saklanacak yerler temiz olmalı. Güneş görmemeli. Uygun ortamlarda saklanan ıhlamurlar 2–3 yıl içinde tüketilmeli.”