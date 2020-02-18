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  3. İhale köstebeğine rüşvet 'Baretta'

İhale köstebeğine rüşvet 'Baretta'

İhale köstebeğine rüşvet 'Baretta'

Adana polisi, 26 ildeki 48 ihalede usulsüzlük yaparak devleti 90 milyon lira zarara uğratan Derviş Büyükbaş liderliğindeki çeteyi çökertti. Şebekenin kamu çalışanlarıyla bağlantıları da deşifre oldu.

Soner KAN

SUİKAST SİLAHI İSTEMİŞ

Niğde İl Özel İdaresi’nde ‘veri hazırlama ve kontrol işletmeni’ olarak çalıyan Bülent T.’nin, kentteki 1.2 milyon liralık otel ihalesiyle ilgili çete üyeleri Seyhan Ş. ve Hüseyin O.’ya bilgi sızdırdığı, şebekenin bu sayede ihaleyi kazandığı saptandı. Hüseyin O.’nun rüşvet olarak ‘Glock’ marka suikast silahı isteyen Bülent T.’ye bir ay sonra 12 bin lira değerinde ‘Baretta’ marka 9 milimetrelik bir tabanca gönderdiği öğrenildi. 

ODASINDA BULUNDU

Bülent T.’nin rüşvet olarak aldığı silahı kamu dairesindeki odasında sakladığı öğrenildi.


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