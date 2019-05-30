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30 Mayıs 2019 Perşembe 13:59 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:59

Iğdır otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı

Iğdır otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yanmakta olan otomobil akaryakıt istasyonu önünde son anda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden çevre yolu istikametine seyreden LPG’li bir otomobil yolun yanında bulunan akaryakıt merkezi önünde aniden alev aldı. İstasyona doğru seyreden otomobile istasyon görevlilerince müdahale edildi. Otomobilin ön tarafından bir anda dumanlar yükselince çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek olası bir facianın önüne geçtiler.

İHA

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