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İftardan sonra evinden ayrılan kişi ölü bulundu

İftardan sonra evinden ayrılan kişi ölü bulundu

Erzurum'un Oltu ilçesinde, iftar yaptıktan sonra teravih namazı için çıktığı evine dönmeyen 75 yaşındaki Halis Gül, ölü bulundu.

Evinde iftar yaptıktan sonra teravih namazına gitmek üzere ayrılan ve geri dönmeyen Gül'ün cansız bedenini çobanlar buldu. 

Dutlu Mahallesi Ejderhan mevkisinde hayvanlarını otlatan çobanlar, Vişneli HES Barajı yakınlarındaki bir su birikintisinde insan cesedine rastladı.

Durumun jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık'a bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, cesedin önceki gün evinden çıktıktan sonra dönmeyen 75 yaşındaki Halis Gül'e ait olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

(AA)

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