İftardan sonra evinden ayrılan kişi ölü bulundu

Evinde iftar yaptıktan sonra teravih namazına gitmek üzere ayrılan ve geri dönmeyen Gül'ün cansız bedenini çobanlar buldu.

Dutlu Mahallesi Ejderhan mevkisinde hayvanlarını otlatan çobanlar, Vişneli HES Barajı yakınlarındaki bir su birikintisinde insan cesedine rastladı.

Durumun jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık'a bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, cesedin önceki gün evinden çıktıktan sonra dönmeyen 75 yaşındaki Halis Gül'e ait olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)