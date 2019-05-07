İftar menüsü 7 Mayıs: Bugün iftara ne pişirsem?

Ramazan ayı, oruç ve diğer ibadetlerin yerine getirileceği bir ay olacak. Oruç ibadetinin de gerçekleştirildiği Ramazan ayında yapılan tüm ibadetlerin birçok fazileti var. Birlik, beraberlik ve bereketin sağlanacağı bu ayda Ramazan berektiyle sofralar hazırlanıyor. Büyük bir heyecan ve coşku ile karşılanan Ramazan ayında ilk iftar dün yapıldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayında iftar sofraları sevdikleriniz ile bir arada olabileceğiniz en güzel yerlerden biri. Bereketli soflarınız için hazırlayabileceğiniz harika iftar menülerini Ramazan ayı boyunca sizlerle paylaşacağız. 'Bugün iftara ne pişirsem?' sorusuna alternatif tarifler vereceğiz. İşte İftar menüsü 7 Mayıs tarifleri...

BUGÜN İFTARA NE YAPSAM, NE PİŞİRSEM?

İFTAR MENÜSÜ 7 MAYIS

DOMATES ÇORBASI



Malzemeleri

5 adet domates

2 yemek kaşığı un

Bir yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı l et suyu

2 çay bardağı sıcak süt

Rendelenmiş kaşar peyniri

DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Yağı tavada eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar tereyağında kavurun. Rendelenmiş domatesleri kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine et suyunu ilave edin. 2 çay bardağı sıcak sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blender'dan geçirin. Çorbayı, servis edin.

TAVUKLU SULTAN KEBABI



Malzemeleri

2 adet yufka

400g tavuk göğsü

400g tavuk pirzola

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası (1 kaşığını ketçap kullanabilirsiniz)

1 su bardağı haşlanmış ya da konserve bezelye

1 adet patlıcan

Pulbiber

Kekik

Karabiber

Tuz

Beşamel sos için:

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Üzeri için:

Kaşar peyniri rendesi

TAVUKLU SULTAN KEBABI TARİFİ

Patlıcanı alacalı soyarak küçük küçük doğrayın ve sıvı yağ ile kızartın. Süzgece alarak yağının süzmesi bekleyin bu arada tavukları soteleyin. Tavukları kuş başı doğrayın, tencereye alarak arada karıştırarak pişirin.

Rengi dönüp suyunu saldığında yemeklik doğranmış soğanı ekleyin. Soğanlar yumuşadıktan sonra salçayı ve isteğe bağlı kullanacaksanız eğer ketçapı ilave edin. Kapağını kapatarak 4-5dk kadar pişmeye bırakın.

Suyunu çektikten sonra bezelye ve patlıcanı ilave edin. Baharatları da ekleyerek 3-4dk daha pişirin. Tavuklar da artık pişmiş olmalılar. Beşamel sos için, tereyağını eritin ve unu kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine sütü ilave ederek çırpıcı yardımı ile topak kalmayacak şekilde koyulaşıp göz göz olana kadar karıştırarak pişirin. Son olarak tuzunu ilave ederek ocaktan alın.

Küçük bir kaseye 4’e böldüğünüz yufkadan serin. Yufkanın kenarlarından parçalar kopartarak çukur olan kısma bir kat daha serin. Kaseye tavuklu harçtan koyarak, kasenin kenarlarından sarkan yufkaları üzerine kapatın. Yağlanmış fırın kabına ters çevirin.

Tüm malzemeyi bu şekilde yaptıktan sonra üzerleri beşamel sostan her birine eşit miktarda olacak şekilde dökün. 190 derece fırında yufkalar pembeleşene kadar pişirin. Sonra üzerine kaşar peyniri rendesi serpin ve tekrar fırına sürün. Peynirler eriyip kızardığında alabilirsiniz.

İRMİK HELVASI



Malzemeleri

1,5 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 yemek kaşığı çamfıstığı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı tozşeker

İRMİK HELVASI TARİFİ

Tereyağını tavada eritin. Çamfıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın. Kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. Şerbeti için; suyu, şekeri ve sütü küçük bir tencereye alın. Kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik kavrulduktan sonra şerbet karışımını tavaya aktarın. Şerbetin etkisiyle fokurdamaya başlayan irmiği karıştırın. Helvayı 10 dakika daha pişirin.

İFTAR DUASI

“Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.””Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!””Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!””Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”