İftar duası nedir, nasıl yapılır? Peygamber Efendimizin iftar duası nasıl? İşte Türkçe ve Arapça okunuşu…

İftar duası nedir, nasıl okunur? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayında oruç tutan müminler iftar vakti öncesi iftar duası yapmak istiyor. Peygamber Efendimizin iftar duası sıklıkla aratılıyor. İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu haberimizde…

İFTAR DUASI

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Herkes içinden geldiği gibi zikrini, şükrünü ve yakarışını Allah’a ifade edebilir. İftar duasının Arapça okunuşu ise şöyledir;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

7 Mayıs Perşembe il il iftar vakitleri