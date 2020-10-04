İdlib'te yetim çocuklar ve anneleri için Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle 1 milyonu aşkın çocuk yetim kaldı. Bu çocuklar, insan kaçakçılığı ve organ mafyası gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmanın yanı sıra, hak ettikleri sevgi ve şefkatten de mahrum.

Yetim çocukların ve annelerinin kendi elleriyle hayata tutunabilmelerini sağlamak amacıyla farklı coğrafyalarda çeşitli projeler hayata geçiren Yetim Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Fetih İlim Kültür ve Araştırma Derneği’nin (Fetih-Der) katkılarıyla Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki Babıska bölgesinde ‘Sosyal Hizmet Merkezi’ açtı.

Merkez, bölgede bulunan kampta yaşayan yetim çocuklar ve annelerine yönelik rehabilitasyon, gönüllü rehberlik, meslek edindirme kursları, sanat atölyeleri gibi hizmetler sunacak.

Sosyal Hizmet Merkezi’nde 500 yetimin doğrudan hizmet alabileceğini söyleyen Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, ‘‘Merkezimiz 2 atölye, 2 rehberlik odası, etüt salonları ve idari bölümden oluşuyor. Burası çocukların ve kadınların gün içerisinde gelerek hizmet aldığı aynı zamanda ise eğitimin desteklendiği bir merkezdir. Sosyal Hizmet Merkezi’ni kurmuş olduğumuz kamp alanı içerisindeki okulda öğrenim gören çocuklarımıza da buradan hizmet vereceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsatar, projenin inşa sürecindeki işbirliği ve desteklerinden ötürü İHH İnsani Yardım Vakfı ile Fetih-Der’e teşekkür etti.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu ise, yaptığı açıklamada, ‘‘Bugün önemli bir açılışa şahitlik ettik. Yetim Vakfı’nın tasarladığı Sosyal Hizmet Merkezi projesini çok önemsiyoruz. Malum olduğu üzere savaştan en çok etkilenen bireyler, kadınlar ve çocuklardır. Böyle projeler sayesinde onların yeniden hayata kazandırılabilmeleri mümkün oluyor.’’ dedi.

Merkezin inşa edildiği Babıska Kampı’nı kuran ve açılışı yapılan projenin çözüm ortağı olan Fetih-Der adına konuşan Dernek Başkanı Yılmaz Bulat, benzer faaliyetlerin daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Bulat, yetimler ve annelerinin rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, ‘‘Bu merkezde çocuklar eğitim alacaklar. El sanatları gelişecek. Anneler atölyelerde geçimlerini sağlayabilmek için meslek edinmiş olacak. Yani hayata hazırlanmış olacaklar.’’ diye konuştu.

Yapılan toplu dua ve kurdele kesiminin ardından Sosyal Hizmet Merkezi faaliyetlerine başladı. Yetim Vakfı tarafından İHH ve Fetih-Der yetkililerine desteklerinden ötürü plaket verildi.

