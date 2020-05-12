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  3. İdlib'deki mülteci kampında en az 50 Suriyeli gıda nedeniyle zehirlendi

İdlib'deki mülteci kampında en az 50 Suriyeli gıda nedeniyle zehirlendi

İdlib'deki mülteci kampında en az 50 Suriyeli gıda nedeniyle zehirlendi

Suriye'de İdlib'in Deir Hassan köyündeki mülteci kampında en az 50 sivil gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İdlib çevresinde Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Deir Hassan köyündeki mülteci kampına sığınan siviller gıdadan zehirlendi. Kampta çocukların da aralarında bulunduğu en az 50 Suriyeli zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenenleri hastanelere yönlendirdi. Yerel kaynaklar, kampta hijyene dikkat edilmediğini ifade ederek bu tür olayların sürekli tekrarlandığını söyledi.

İHA


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