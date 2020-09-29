İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı sınavı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na ilişkin başvuru kılavuzu yayınlandı. Sınava başvurular, 29 Eylül -06 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabileck.

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SINAV NE ZAMAN?

2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra), 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava başvurmak için;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar),

3) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak gerekmektedir.

Mezuniyet, uyruk ve yaş şartını taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-İcra kılavuzunda yer almaktadır.