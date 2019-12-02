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  3. İçme suyu borusundan çıktı! Vatandaşlar şaşkına döndü

İçme suyu borusundan çıktı! Vatandaşlar şaşkına döndü

İçme suyu borusundan çıktı! Vatandaşlar şaşkına döndü

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes’in Güneşli Mahallesi'nde içme suyunda yaşanan azalma nedeniyle yaptığı çalışma sırasında hattın içerisinden 6 metre uzunluğunda halk arasında kunduz adı verilen ağaç kökü çıkardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde içme suyu seviyesinin azalması üzerine MASKİ ekipleri harekete geçti. Mahallede yapılan incelemeler sonrasında hattın içerisinde kunduz olarak bilinen ağaç kökü olduğu tespit edildi.

Ekipler yaptıkları çalışma ile hattın içerisini tamamen kaplayan ağaç kökünü çıkardı. 6 metre uzunluğundaki ağaç kökünün hattın içerisinden temizlenmesinin ardından mahalle yeninden kesintisiz suya kavuştu.

Vatandaşlar da hattın içerisinden çıkan ağaç kökünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.


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