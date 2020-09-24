İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesi yayınlandı! Temaslı olup yalan söyleyene ceza verilecek!

İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesi yayınlandı. Bakanlık, 81 il valiliğine “Temaslıların doğru bilgilendirilmesi” konulu genelge gönderdi.Genelgeye göre, koronavirüs tanılı kişiler, temasda bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde haklarında işlem yapılacak.

TEMASLI OLUP YALAN SÖYLEYENE CEZA

Bu kişiler, Türk Ceza Kanununun 206' ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Temaslıların doğru bilgilendirilmesi” konulu genelge gönderdi. Genelgede, evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulduğu hatırlatıldı.