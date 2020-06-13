İçişleri Bakanlığı nikah genelgesi yayımlandı! Nikahta uygulanacak tedbirler neler?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirler yoğun ilgi görüyor. Normalleşme süreci ile nikah merasimlerinin başlamasıyla birlikte alınması gereken önlemler de belirlendi. Genelgede nikahların bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılması ve sürenin de kısa tutulması gerektiği belirtildi.

NİKAHTA UYGULANACAK TEDBİRLER NELER?

Nikah mekanlarına maske takılarak girilecek, merasim sürecinde gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil tüm misafirlerin maske takması sağlanacak.

Nikahlarda tokalaşma veya temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak, mesafe korunacak. Hediyeler uygun yere konulacak bir kutuya bırakılabilecek.

Nikah mekanlarında temasa neden olabilecek dans, oyun amaçlı müzik yayını yapılmayacak, misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecek.