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22 Eylül 2020 Salı 01:29 | Son Güncelleme:

İçeride mahsur kaldılar! Doktorlar saldırıdan sedyeyle korundu

İçeride mahsur kaldılar! Doktorlar saldırıdan sedyeyle korundu

Silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri hayatını kaybederken yakınları hastanede sağlık çalışanlarına saldırdı. Doktorlar ve hemşireler kapattıkları kapıyı sedyelerle destekledi.

Ankara Keçiören’de Fırat Ö. ve Ahmet Ö. adlı kardeşler bir berber dükkanında tıraş olurken yanlarına gelen Emrah K. ile aralarında tartışma çıktı. Emrah K, yanında getirdiği silahla Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlere kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan iki kardeşten Ahmet Ö. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAPININ ARDINA SIĞINDILAR

Polis ekipleri, cinayet zanlısı Emrah K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Ahmet Ö. ile yaralı kardeşi Fırat Ö’nün yakınları, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastanenin bir bölümüne sığınıp kapının açılmaması için sedyeyle destekleyen doktor ve hemşireler içeride mahsur kaldı.  

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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