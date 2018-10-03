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İbranice el yazması büyü kitabı operasyonu

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Kırşehir'de bir araçta, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen, ceylan derisinden İbranice büyü kitabı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İbranice el yazması eserin, Kırşehir'den İstanbul'a götürüleceği ihbarı üzerine Ankara-Kayseri karayolu Özbağ beldesi çıkışında 41 plakalı hafif ticari aracı durdurdu

İçinde 5 kişinin olduğu araçta inceleme yapan ekipler, koltuğun altına yaptırılan özel çekmecenin içinde ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış kitap buldu

Araçtaki A.G, Ş.S, G.N.S, R.T. ve S.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü

Zanlıların ifadelerinde, "ceylan derisi üzerine İbranice elle yazılmış 49 sayfalık eserin büyü kitabı olduğunu, kitabı İstanbul'da yüklü fiyat karşılığında bir kişiye teslim edeceklerini" söylediği öğrenildi. Kitabın, tarihi nitelikte olup olmadığının tespiti için bilirkişi tarafından inceleneceği belirtildi

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