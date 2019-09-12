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  3. İbrahim Eren kimdir? TRT Genel Müdürü İbrahim Eren hakkında merak edilenler

İbrahim Eren kimdir? TRT Genel Müdürü İbrahim Eren hakkında merak edilenler

İbrahim Eren kimdir" TRT Genel Müdürü İbrahim Eren hakkında merak edilenler

“İbrahim Eren kimdir?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren merak ediliyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Doha Büyükelçliği'ne atanacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından Eren’in hayatını araştırmaya başladılar.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren merak edilen isimler arasında yer alıyor. İbrahim Eren kimdir? İbrahim Eren Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başlayan İbrahim Eren, daha sonra medya prodüksiyon sektöründe ulusal ve uluslararası belgeseller, animasyonlar, tanıtım filmleri ve reklamlar olmak üzere birçok programın yapımcılığını üstlenmiştir.

İBRAHİM EREN KİMDİR?

İbrahim Eren Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başlayan İbrahim Eren, daha sonra medya prodüksiyon sektöründe ulusal ve uluslararası belgeseller, animasyonlar, tanıtım filmleri ve reklamlar olmak üzere birçok programın yapımcılığını üstlenmiştir.

2008 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV’de göreve başlayan İbrahim Eren, ATV İngiltere Temsilciğini yaptıktan sonra 2010 yılından itibaren sırasıyla; ATV Avrupa’nın Genel Müdürlüğü ve ATV’nin Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Buradaki görevinde özellikle iç yapımların etkin ve verimli hale getirilmesi, kanalın yeniden yapılandırılma stratejilerinin belirlenmesi süreçlerini yönetmiştir.

Londra’da bulunan University of Westminster’dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, 2013 yılı Temmuz ayından itibaren Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

TRT’de göreve başlaması ile beraber Diriliş, Payitaht Abdülhamit, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam, Seddülbahir 32 Saat ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi milli projelere imza atan Eren, Türkiye’nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World’ün kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

İbrahim Eren, Avrupa Yayıncılar Birliği (European Broadcasting Union - EBU) yönetim kurulu üyeliği ve  Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Başkan Yardımcılığının yanısıra Türksat yönetim kurulu üyeliği ve International Emmy direktörlüğü görevlerini de yürütmektedir.

İbrahim Eren evli ve 3 çocuk babasıdır.

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