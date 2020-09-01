01 Eylül 2020 Salı 13:01 | Son Güncelleme:
İbra etmek ne demek, en anlama geliyor? TDK ibra etmek kelime anlamı
İbra etmek kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Türk Dil Kurumu ibra etmek kelimesinin ne anlama geldiğini resmi hesabında bulunduruyor. İbra etmek sözcüğü dilimize Arapça'dan geçmiştir ve hukuk alanında kullanılmaktadır.
Hukuksal bir terim alan ibra etmek sözcüğünü öğrenmek isteyen kişiler bulunuyor. Türkçe’ye geçişi Arapça’dan olan ibra etmek kelimesi sık sık karşımıza çıkıyor. Türk Dil Kurumu (TDK), ibra etmek kelimesini internet sitesinde açıklıyor.
İBRA ETMEK NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu (TDK), ibra etmek kelimesinin “aklamak” olarak açıkladı. Sözcüğün kökeni Arapça’dır ve anlam bakımdan temize çıkarmak olarak da kullanılır.
İbra etmek kelimesine yakın anlamlı olarak beraat sözcüğü de belirtilebilinir. İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiş ve 'Aklama Belgesi' anlamı taşımıştır.