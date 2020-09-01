İbra etmek ne demek, en anlama geliyor? TDK ibra etmek kelime anlamı

Hukuksal bir terim alan ibra etmek sözcüğünü öğrenmek isteyen kişiler bulunuyor. Türkçe’ye geçişi Arapça’dan olan ibra etmek kelimesi sık sık karşımıza çıkıyor. Türk Dil Kurumu (TDK), ibra etmek kelimesini internet sitesinde açıklıyor.

İBRA ETMEK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK), ibra etmek kelimesinin “aklamak” olarak açıkladı. Sözcüğün kökeni Arapça’dır ve anlam bakımdan temize çıkarmak olarak da kullanılır.

İbra etmek kelimesine yakın anlamlı olarak beraat sözcüğü de belirtilebilinir. İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiş ve 'Aklama Belgesi' anlamı taşımıştır.