İBB'ye protesto! Minibüs konvoyuna fren

Konvoy halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasına gitmek isteyen minibüs şoförlerinin yolu Harem’de polislerce kesildi. Oturma eylemi yapıp dağılmamakta ısrar eden gruba polis müdahale etti, bazı şoförler gözaltına alındı.

Konvoy halinde İBB binasına gitmek isteyen minibüsçülere polis ekipleri müdahale etti.