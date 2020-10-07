  • $7,8862
  • 9,2852
  • 478.355
  • 1152.41
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
07 Ekim 2020 Çarşamba 22:59 | Son Güncelleme:

İBB'ye protesto! Minibüs konvoyuna fren

İBB'ye protesto! Minibüs konvoyuna fren

İstanbul'da işlerinin azaldığını öne sürüp ek hat ve güzergah isteyen minibüsçüler, taleplerinin karşılanmadığını öne sürerek Üsküdar'da toplandı.

Konvoy halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasına gitmek isteyen minibüs şoförlerinin yolu Harem’de polislerce kesildi. Oturma eylemi yapıp dağılmamakta ısrar eden gruba polis müdahale etti, bazı şoförler gözaltına alındı.

Konvoy halinde İBB binasına gitmek isteyen minibüsçülere polis ekipleri müdahale etti.

<p> </p>

Kapalı Maraş'ın açılma kararı neden önemli?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon

Sivas'ta ''tehlikeli ırk'' köpek besleyen kişiye 9 bin 563 lira ceza

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.