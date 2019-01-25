İBB'nin desteğiyle Türkiye izcileri kış kampında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı başladı. Eğitimler, 1 haftalık periyotlarla 3 farklı dönem şeklinde gerçekleştiriliyor. 20 Ocak - 26 Ocak 2019 tarihlerindeki kamp döneminde Türkiye İzcileri Milli Kampı, İleri Seviye Kış İzci Kampı ve Kış Kampçılığı Kursu programlarına İBB’ye bağlı 150 izcinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen 680 çocuk ve genç izci katıldı.



KIŞ ŞARTLARINDA HAYATTA KALMA TEKNİKLERİ ÖĞRETİLİYOR

Başalan Yaylası Tevfik Rüştü Günday İzcilik Tesisi'nde gerçekleştirilen Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı, yoğun kış şartları altında gençlerin kamp becerilerini geliştirmelerini ve doğaya uyum sağlamalarını amaçlıyor. İzcilere, teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler şöyle;



• İlk yardım



• Arama-kurtarma



• Karda çadır kurma ve çadırda kalma



• Kardan ev yapma



• Dağcılık-tırmanma



• Ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma



• Bireysel ısınma teknikleri



• Karda vahşi hayvan izi takibi



• Beslenme ve yaşam



• Harita ve yön bulma



• Odun kırma



• Balta ve bıçak kullanımı gibi hayati öneme sahip eğitimler veriliyor.

Ayrıca bu eğitimlerle birlikte izcilerin heyecan ve keyifle katıldıkları kayak ve kızak kullanımı da öğretiliyor.



SON HAFTA KAMP PROGRAMINA TÜRKMEN İZCİLER DE KATILACAK

27 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasındaki ikinci döneme ise İBB Spor Kulübü İzcileri, İstanbul İzcileri, Milli ve Mahalli Kamp İzcileri olmak üzere toplamda 600 izci katılacak. Son hafta kamp programı ise uluslararası nitelikte olacak. 4 - 10 Şubat 2019 tarihleri arasındaki son hafta etkinliklerinde Türk izcilerle birlikte Filistinli, Mısırlı ve Türkmen izcilerden oluşan yaklaşık 500 genç katılacak.



İHTİYAÇLAR İBB TARAFINDAN ÜCRETSİZ SAĞLANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de kış kampına destek veriyor. Kış kampı süresi boyunca ulaşım, üç öğün yemek, sağlık, teknik ve tüm lojistik hizmetler İBB tarafından ücretsiz karşılanıyor.



KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kış İzci Kampı’nda yer alabilmek için izcilerin, federasyon tarafından gerçekleştirilen ünite çalışmalarında yer alarak aday izciliği tamamlamış olmaları, İBB’nin Beykoz Yaz İzci Kampı’na en az iki kez, Çanakkale Milli Bilinç Kampı’na da bir kez katılmış olmaları gerekiyor.