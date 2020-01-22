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  3. İBB'den flaş duyuru! İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı

İBB'den flaş duyuru! İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı

İBB'den flaş duyuru! İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji'den aktarılan son bilgilere göre İstanbul'da yarın rüzgar ile düşen hava sıcaklığı azalırken İBB, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışının don ve buzlanmanın yanı sıra ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA KAR VE BUZLANMA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, İstanbul'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların kar değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtildi.

Kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesi beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.


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