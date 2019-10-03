Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,691
  • 6,2588
  • 276.634
  • 102562
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Huzurevinde kavga! Nedeni duyanları şaşırttı

Huzurevinde kavga! Nedeni duyanları şaşırttı

Huzurevinde kavga! Nedeni duyanları şaşırttı

Edirne Huzurevi’nde kalan Ömer Üstün (81) ve Ali Okyay(73), su bardağı yüzünden çıkan tartışmada birbirlerini darbetti.

Edirne Huzurevi’nde kalan Ömer Üstün ve Ali Okyay arasında öğle yemeği sırasında su bardağı nedeniyle tartışma çıktı. Aynı bardağı almak isteyen Üstün ve Okyay'ın tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili birbirlerini darbetti. Görevliler tarafından güçlükle sakinleştirilen Üstün ve Okyay, ambulansla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İkilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Ömer Üstün, kendisinin suçu olmadığını iddia ederek, Ali Okyay’ın su bardağı yüzünden kendisine saldırdığını öne sürdü. Yüzünden darbe alan Ali Okyay ise büyütülecek bir durum bulunmadığını ifade ederek, üzgün olduğunu söyledi. 

Birbirlerinden şikayetçi olmayan Üstün ile Okyay, tedavilerinin ardından huzurevine geri götürüldü.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'dan ikinci çocuk müjdesi
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
Timuçin Esen, Dr.House karakteriyle dönüyor
Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı
Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu!
<p>Doğu Karadeniz Bölgesi´nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında

Yaylacılar Dönüş Yolunda

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam'ın yıldızıydı... Pazarda bere satarken görenler gözlerine inanamadı!

Van'da 331 kilo uyuşturucu ele geçirildi