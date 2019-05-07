Hüseyin Sözlü kimdir?

2 Mayıs 1965, Ceyhan’ın Çokçapınar köyünde doğan HÜSEYİN SÖZLÜ; ilköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı.Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne girerek 1989 yılında ‘Ziraat Mühendisi ‘ olarak mezun oldu.1990 yılında DSİ’de İşletme Mühendisi olarak göreve başladı,1997 yılında DSİ Kösreli İşletme Ve Bakım Başmühendisliği’ ne atandı.

1999’dan bu yana üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi’nden Ceyhan Belediye Başkanlığı’na seçildi.29 Eylül 2013 tarihinde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet BAHÇELİ tarafından , ‘MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’ olarak ilan edildi.30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde , %33.51’lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Halen Türkiye Mahalli İdareler İşveren Sendikası Genel Başkanlığı, Çukurova Belediyeler Birliği Başkanlığı, Türkiye İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği Ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Hüseyin SÖZLÜ, evli ve üç çocuk babasıdır.