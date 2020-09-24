Hüseyin Bağ kimdir? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevi sonlandırıldı!

Eşe özel ilan açan Pamukkale Üniversitesi rektörü Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırılan Hüseyin Bağ ile ilgili karar YÖK tarafından açıklandı. YÖK'ten, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığı bildirildi.

HÜSEYİN BAĞ KİMDİR?

Hüseyin Bağ (1967, Denizli), Türk biyokimya profesörü. 2016-2020 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi'nde rektörlük görevinde bulunmuştur.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden kimya öğretmeni olarak mezun oldu. YL ve doktorasını Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Akademik kariyerine 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde başladı. Daha sonra Pamukkale Üniversitesi'nde akademik kariyerini sürdürdü. 2009'da profesör olurken 2017'de üniverside rektör oldu. Rektörlük görevinde eşine idari görevler tahsis etmesiyle gündeme gelip nepotizmle eleştirildi.

10 Ağustos 2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu, Hüseyin Bağ'ın görevden alındığını duyurmuştur.