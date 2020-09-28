Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir? Hünnap nasıl yenir, ne işe yarar?

Hünnap, Ege ve Akdeniz sahillerinde sıklıkla karşılaşılan bitki türlerinden biridir. C vitamini açısından oldukça zengin bir familyaya sahip olan Hünnap, bağışıklık sistemini de güçlendirdiği bilinmektedir. Hünnap, hoş kokusu ve sarı rengi ile bilinmektedir.

HÜNNAP MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Turunçgillerden daha yüksek oranda C vitamini içeren hünnap, vücut direncini artıran en önemli besin kaynakları arasındadır. Soğuk algınlıkların ortaya çıktığı kış mevsiminde tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini güçlendirerek bu hastalıkları önlerken içeriğindeki B6 vitamini sayesinde de vücuttaki protein sentezine katılır.

Hünnap meyvesinin içeriğinde yüksek oranda müsilajlı maddeler bulunur. Bu maddeler suyla temas ettiklerinde şişip yapışkan bir jel kıvamı alır ve ortamın yüzeyini adeta bir kılıf gibi örter. Aynı zamanda yumuşatıcı etkiye de sahip olan müsilajlar solunum yollarındaki tahrişi gidererek rahatlama sağlar ve öksürüğü keser.

Müsilaj maddelerinin bir başka özelliği de laksatif olmalarıdır. Bu sayede dışkının yumuşayarak daha kolay dışarı atılmasına olanak sağlar. Yüksek oranda su içermesi de kabızlığı önlemekte aldığı rolü belirleyen bir başka faktördür.

Beslenme, cilt teması veya solunum yoluyla vücuda giren her şey sonunda kana geçer. Kan normal şartlarda kendini temizleme becerisine sahip olsa da aşırı derecede alkol tüketimi, hareketsizlik, çeşitli hastalıklar ve hava kirliliğine bağlı olarak kandaki toksik maddeler artış gösterebilir. Hünnap ise kanın içeriğindeki bu toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Hünnap meyvesinin içeriğinin yaklaşık olarak %80'ini sudan oluşur. Bu bile, hücrelerin su tutması sonucunda meydana gelen ödem probleminin çözümüne yardımcı olması için yeterli bir faktördür. Aynı zamanda suda kolay çözünen çeşitli vitamin ve mineraller de içeren hünnap, bu sayede güçlü bir idrar söktürücü görevi görür.

HÜNNAP NASIL YENİR?

Hünnap meyvesi çay ile birlikte tüketilebilir. İçeriğinde bulunan %85 C vitamini oranından dolayı bağışıklığı güçlendirici özelliğe sahiptir. Hünnap ile ilgili yapılan çalışmalarda meyvenin kanserli hücrelerle ilgili savaş verdiği de bilinmektedir. Doğal sakinleştirici olan hünnap, çayıyla, sirkesiyle tozuyla farklı şekillerde tüketilebilmektedir. Meyve olarak tüketildiğinde birçok faydası da bulunur.