Humus nedir, nasıl yapılır? MasterChef humus tarifi, malzemeleri burada!

MasterChef humus tarifi, malzemeleri yoğun ilgi görüyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te takımlar humus yapacak. Puanlamayı da eski yarışmacılar yapacak. Peki, Bir Ortadoğu mezesi olan Humus nedir, nasıl yapılır? MasterChef humus tarifi, malzemeleri sizlerle...

HUMUS NEDİR?

Humus, nohut ve tahine limon suyu, sarımsak, tuz, kimyon, kırmızı biber ve zeytinyağı eklenerek yapılan bir Orta Doğu mezesidir. Houmous ve Hummus olarak da yazılıp okunur. Hummus Arapça'da nohut anlamına gelmektedir.

HUMUS MALZEMELERİ NELERDİR?

2 su bardağı nohut (250 g) (tercihen Koç başı) 1 tatlı kaşığı karbonat (arzuya göre) 2 diş sarımsak 2 adet limon 1/2 su bardağı tahin(90-100 ml) 1/2 çay bardağı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı kimyon 1,5 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı toz kırmızı biber 1 yemek kaşığı nohut

HUMUS YAPIMININ PÜF NOKTASI

Kullandığınız nohutun cinsine göre pişme süresi artıp azalabilir. Daha pürüzsüz bir humus elde etmek istiyorsanız nohutun kabuklarını soymalısınız.

HUMUS NASIL YAPILIR?

Ayıklanmış nohutları üzerini geçecek kadar suda yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklayın.

Ezilmiş sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon ve tuzu mutfak robotu ya da blender yardımıyla krema kıvamını alana kadar karıştırın.

Humus karışımını servis tabağına yayın, orta kısmında hafif bir çukur açın.

Küçük bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırıp tatlı toz kırmızı biberi yakın. Kızgın yağı humusun üzerine gezdirip maydanoz yapraklarıyla süsledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.