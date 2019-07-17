Hukuk taban puanları ve 2019 başarı sıralaması nedir? YKS Hukuk Fakültesi puan türü nedir?

15- 16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavları sonrasında Hukuk taban tavan puanları, başarı sıralaması araştırılmaya başladı. Hukuk Fakültesi avukatlık puanları 2019 ÖSYM son dakika duyurusu yoğun ilgi görüyor. YKS 2019 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih aşamasına çevrildi. Tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçen sene yayınlanan kılavuz içerisinde bulunan puanlar haberimizde sizlerle.

HUKUK TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2019 yılı Hukuk Fakültesi taban puanları henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor.

HUKUK FAKÜLTESİ PUAN TÜRÜ NEDİR?

Eşit ağırlıktır.

2018 YILI HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

2018 YKS verilerine göre bazı okulların taban puanları haberimizde yer alıyor.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 522,99. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 99 olarak açıklandı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 438,30. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 3 bin 412 olarak açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 431,12. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 4 bin 670 olarak açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 426,70. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 5 bin 746 olarak görüntülenmekte.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 415,95. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 9 bin 476 olarak açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci öğretim taban puanı 414,95. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 9 bin 916 olarak açıklandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 408,45. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 13 bin 52 olarak açıklandı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci öğretim taban puanı 406,46. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 14 bin 120 olarak açıklandı.

Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 405,06. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 14 bin 957 olarak açıklandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 403,46. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 15 bin 866 olarak açıklandı.