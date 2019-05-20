Huawei Android güncelleme lisansı sonlandırıldı mı? Huawei Google son dakika açıklamaları

“Huawei Android güncelleme lisansı sonlandırıldı mı?” sorusu araştırılıyor. Huawei Google son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çinli telekomünikasyon devi Huawei, Google'nin Android işletim sisteminin yeni versiyonlarının Huawei'ye verilmeyeceğini duyurması sonrasında bir açıklama yayınladı. Huawei yaptığı açıklamada, kendi markası ve Honor markası ile satmış olduğu akıllı telefonlar ve tabletler için güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, güncellemelerin halihazırda satılmış ve satılmak için stoklarda bekleyen tüm cihazları kapsayacağını belirten Huawei güvenli ve sürdürülebilir bir yazılım ekomistemi inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

HUAWEİ’DEN AÇIKLAMA

Huawei, akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edeceğini duyurdu.

Çinli telekomünikasyon devi Huawei, Google'nin Android işletim sisteminin yeni versiyonlarının Huawei'ye verilmeyeceğini duyurması sonrasında bir açıklama yayınladı.

Huawei yaptığı açıklamada, kendi markası ve Honor markası ile satmış olduğu akıllı telefonlar ve tabletler için güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, güncellemelerin halihazırda satılmış ve satılmak için stoklarda bekleyen tüm cihazları kapsayacağını belirten Huawei güvenli ve sürdürülebilir bir yazılım ekomistemi inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Huawei'nin açıklaması şu şekilde:

"HUAWEI, Android'in dünyadaki gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunmuştur. Android’in en önemli küresel iş ortaklarından biri olarak hem kullanıcılara hem de sektöre fayda sağlayan bir ekosistem geliştirmek için açık kaynaklı platformlarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır.

HUAWEI, tüm dünyada bugüne kadar satılan ve halihazırda stokta bulunan tüm HUAWEI ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecektir. Dünya çapında tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz. Ayrıca referans için Google ve Android'den gelen açıklamaları sizinle paylaşmak isteriz:

Google: "Kanuna uyuyor ve sonuçları gözden geçiriyoruz. Hizmetlerimizin kullanıcıları için Google Play ve Google Play Protect'teki güvenlik korumaları mevcut HUAWEI cihazlarında çalışmaya devam edecek."

Android: “ABD hükümetinin son eylemlerine uymak üzere attığımız adımlarla ilgili olarak HUAWEI kullanıcılarından gelen sorulara istinaden, ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect’in güvenliği gibi hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz.”

GOOGLE’DAN AÇIKLAMA

Trump yönetimi tarafından, kimi yabancı şirketlerin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklayan kararının ardından Google, Çinli Huawei ile anlaşmasını sınırlandırdı. Bu sınırlandırmaya göre, yeni Huawei telefonları Google'ın uygulamalarını almaya devam edecek ancak güncelleme ve teknik destek alamayacak.

Amerika ile Çin arasında yaşanan ticari gerilim, özellikle Çinli şirketleri önemli derecede etkilemeyi başardı. Bu gerilimden en çok etkilenen markalardan birisi ise şüphesiz Huawei oldu. Tüm bu yaşananların ardından Huawei büyük bir darbe daha yedi. Google aldığı karar ile birlikte Huawei ile ilişkilerini askıya aldı. Huawei Android için erişim kısıtlaması ile karşı karşıya.

Sektöre yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Google bundan böyle Huawei’den donanım veya yazılım tedariği yapmayacak. Daha da kötüsü Google’ın mevcut hizmet ve teknik desteğine de erişimi engellenecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklayan kararının ardından Google, Çinli Huawei şirketi ile anlaşmasını sınırlandırdı.

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, Huawei ile yazılım, donanım ve teknik servis hizmetlerini içeren anlaşmayı indirgediğini açıkladı.

Alphabet'in aldığı karar gereği bundan sonraki Huawei telefonlarında Google'ın geliştirdiği Android yazılımı güncellenemeyecek; bu telefonların, uygulama yüklenmesini sağlayan Google Play, e-mail hizmeti Gmail ya da video uygulaması YouTube'a da erişimi olmayacak.

Şimdiki Huawei telefonlarında ise bu hizmetler olduğu gibi kullanılmaya devam edecek.

Reuters'a konuşan bir kaynak, Huawei'nin sadece Android yazılımının halka ve geliştiricilere açık olan hizmetlerini kullanmaya devam edebileceğini, diğer hizmetlerine erişimin kesileceğini söylemişti.

Bu haberin üzerine Alphabet şirketinin sözcüsü bir açıklama yaptı; Amerikan hükümetinin aldığı kararlara uyduklarını belirterek şu an Huawei telefonlarda bu hizmetleri kullanan kişilerin ise devam edebileceğini belirtti.

Bu durumun Huawei'nin Çin dışındaki akıllı telefon operasyonlarını etkileyebileceği belirtiliyor.

KENDİ YAZILIMINI GELİŞTİRİYOR

Huawei ise son birkaç yıldır Android sistemini kullanmasının engellenmesi takdirinde kendi yazılımını devreye sokmak için bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Çin'de kullanılan bazı modellerinin bu yazılıma ait teknolojileri kullandığı belirtiliyor.

Huawei'nin Çin'deki operasyonları zaten Google uygulamaları yasak olduğu için bu durumdan etkilenmeyebilir ancak şirketin en büyük ikinci pazarı olan Avrupa'da bu durumun nasıl bir zarara yol açabileceği henüz kestirilemiyor.

Trump geçen hafta içinde imzaladığı başkanlık emrinde, açıkladığı kara listede yer alan yabancı şirketlerin, hükümet izni olmadan Amerikalı şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi kullanamayacağını açıklamıştı.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei de bu listede yer alan şirketler arasına eklendi.