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  3. Hostesliği bırakıp çiftçi oldu 

Hostesliği bırakıp çiftçi oldu 

Hostesliği bırakıp çiftçi oldu 

İzmir’de uzun yıllar yer hostesliği yapan Nurcan Kaplan, dedesinden görüp çocukluğundan beri ilgi duyduğu hayvancılık mesleğine geçiş yaparak çiftlik kurdu, çizme giyip, traktör sürmeye başladı.

Adnan Menderes Havalimanı'nda özel bir şirkette yer hostesliği yapan Kaplan, yaklaşık 10 yıl sonra istifa etti, 5 yıl özel bir hayvancılık firmasında çalıştı.

Torbalı’da kendi çiftliğini yetiştirdiği 65 hayvandan sağdığı sütleri ilçedeki mandıralara satmaya başladı. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Kaplan, hem çalışanlarına “hanım ağa”lık yapıyor hem de büyükbaş hayvanlarının yanında koyun, eşek, tavuk ve köpeklerine bakıyor. 

 

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