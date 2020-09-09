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  3. Hoşgeldin mi, hoş geldin mi? TDK hoş geldin nasıl yazılır?
09 Eylül 2020 Çarşamba 11:03 | Son Güncelleme:

Hoşgeldin mi, hoş geldin mi? TDK hoş geldin nasıl yazılır?

Hoşgeldin mi, hoş geldin mi" TDK hoş geldin nasıl yazılır"

Hoş geldin kelimesi TDK çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor. Kelimenin doğru şekilde yazılışını görmek isteyen kişiler araştırmalarını yapıyor. Hoş geldin sözcüğü bir yere gelen kişiyi selamlamak için kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumu (TDK), internet sitesi üzerinden sayısız sözcüğün yazılışlarını ve anlamlarını paylaşıyor. Vatandaşlar, hoş geldin kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığını merak ediyor. Hoş geldin kelimesi, sosyal hayatımızda birini karşılarken kullandığımız ifadelerden biridir.

TDK HOŞ GELDİN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfası üzerinden kelimelerin doğru kullanımlarını yayınlıyor. TDK, kelimenin doğru yazılışı "hoş geldin" olarak belirledi. Kelime yazı içinde kullanılırken ayrı yazılmalıdır.

hoşgeldin (Yanlış kullanım)

hoş geldin (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Misafirleri kapıda hoş geldiniz diyerek karşıladı.”

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