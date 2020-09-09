Hoşgeldin mi, hoş geldin mi? TDK hoş geldin nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK), internet sitesi üzerinden sayısız sözcüğün yazılışlarını ve anlamlarını paylaşıyor. Vatandaşlar, hoş geldin kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığını merak ediyor. Hoş geldin kelimesi, sosyal hayatımızda birini karşılarken kullandığımız ifadelerden biridir.

TDK HOŞ GELDİN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfası üzerinden kelimelerin doğru kullanımlarını yayınlıyor. TDK, kelimenin doğru yazılışı "hoş geldin" olarak belirledi. Kelime yazı içinde kullanılırken ayrı yazılmalıdır.

hoşgeldin (Yanlış kullanım)

hoş geldin (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Misafirleri kapıda hoş geldiniz diyerek karşıladı.”