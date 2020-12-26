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26 Aralık 2020 Cumartesi 01:02 | Son Güncelleme:

Hollywoodluk soygun

Hollywoodluk soygun

Sağlık Bakanlığı yetkilisi gibi aradığı komşusunu “Kovid testi yaptırmalısınız” diyerek hastaneye çağıran şahıs, evdeki para kasasını çaldı.

Denizli’de komşusu Mustafa N.’yi arayıp kendisini Sağlık Bakanlığı yetkilisi olarak tanıtan Fatih T., “Eşinizle acil Kovid testi yaptırın” dedi. Yaşlı çift hastanenin yolunu tuttu. Zanlı ve 3 arkadaşı, boş evdeki çelik kasayı kiralık minibüse koyup kaçırdı. Testi negatif çıkan çift, eve dönünce içinde 150 bin TL olan kasanın çalındığını gördü.

CAMİDEN ANONS YAPTIRILDI

Jandarma, köyde hiç güvenlik kamerası olmadığı için cami hoparlöründen anons yaptırdı, şüpheli durumlarla karşılaşanlardan destek istedi. Bir kişi olay günü siyah minibüs gördüğünü söyledi. 40 günde 113 kameraya ait 156 saatlik güvenlik kamerası incelendi. 22 bin 285 araç arasından şüpheli minibüs belirlendi. Plakadan ulaşılan Fatih T. ile işbirlikçileri Yücel B. (21), Bayram Ç. (25) ve Burak A. (19) tutuklandı. 

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