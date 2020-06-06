Hollanda'nın Felemenkçedeki resmi adında geçen Nederlanden ne anlama gelir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 6 Haziran Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

HOLLANDA'NIN FELEMENKÇEDEKİ RESMİ ADINDA GEÇEN NEDERLANDEN NE ANLAMA GELİR?



A: Alçak topraklar



B: Verimli topraklar

C: Sulu topraklar

D: Olmayan topraklar

Doğru cevap: A Alçak topraklar