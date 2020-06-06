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  3. Hollanda'nın Felemenkçedeki resmi adında geçen Nederlanden ne anlama gelir?
06 Haziran 2020 Cumartesi 22:17 | Son Güncelleme:

Hollanda'nın Felemenkçedeki resmi adında geçen Nederlanden ne anlama gelir?

Hollanda'nın Felemenkçedeki resmi adında geçen Nederlanden ne anlama gelir"

Hollanda'nın Felemenkçedeki resmi adında geçen Nederlanden ne anlama gelir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hollanda'nın Felemenkçedeki resmi adında geçen Nederlanden ne anlama gelir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 6 Haziran Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

HOLLANDA'NIN FELEMENKÇEDEKİ RESMİ ADINDA GEÇEN NEDERLANDEN NE ANLAMA GELİR?

A: Alçak topraklar

B: Verimli topraklar

C: Sulu topraklar

D: Olmayan topraklar

Doğru cevap: A Alçak topraklar

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