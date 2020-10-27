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  • Hobi olarak başladığı 'deve kuşu yetiştiriciliği' işinde şimdi paraya para demiyor
27 Ekim 2020 Salı 11:57 | Son Güncelleme:

Hobi olarak başladığı 'deve kuşu yetiştiriciliği' işinde şimdi paraya para demiyor

Hobi olarak başladığı 'deve kuşu yetiştiriciliği' işinde şimdi paraya para demiyor

Kuşadası'nda hobi olarak deve kuşu yetiştiriciliği yapan Ramazan Kaplan şimdi yavru deve kuşunu 1200 ila 2 bin liradan, anaç deve kuşunu da 9 bin liradan satıyor.

Aydın'ın Kuşadası İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde oyuncak dükkanı olan Ramazan Kaplan, 2 yıl önce kiraladığı arsada, hobi olarak, satın aldığı 2 deve kuşuna bakmaya başladı.

Deve kuşu yetiştiriciliği konusunda internette araştırmalar yapan Kaplan, yumurtasının 150, etinin kilogramının 170 liraya alıcı bulduğunu öğrenince işi geliştirmeye karar verdi. Çiftliğinde bir kişiyi istihdam eden ve deve kuşu sayısını 80'e çıkaran Kaplan, Türkiye'nin farklı illerine tanesi 150 liradan yumurta gönderiyor. Kaplan, yavru deve kuşunu 1200 ila 2 bin liradan, anaç deve kuşunu da 9 bin liradan satıyor.

Hobi olarak deve kuşu yetiştiren oyuncakçı, talep artınca çiftlik kurdu
<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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