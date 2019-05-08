Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1868
  • 6,9343
  • 256.778
  • 90.010
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hız sınırını aşan güvercine ceza kesen yetkililer: Cezayı ne zaman öder bilemiyoruz

Hız sınırını aşan güvercine ceza kesen yetkililer: Cezayı ne zaman öder bilemiyoruz

Hız sınırını aşan güvercine ceza kesen yetkililer: Cezayı ne zaman öder bilemiyoruz

Almanya'nın batısında yer alan Bocholt şehrinde hız sınırını aşarken güvenlik kamerasına takılan bir güvercinin fotoğrafı viral oldu. Şehrin Facebook hesabına gönderilen paylaşımda 'Ceza ücretini ne zaman öder bilemiyoruz' denildi.

Almanya'nın batısında yer alan Bocholt şehrinde hız sınırını aşarken güvenlik kamerasına takılan bir güvercinin fotoğrafı viral oldu. Şehrin Facebook hesabına gönderilen paylaşımda 'Ceza ücretini ne zaman öder bilemiyoruz' denildi.

Alman yetkililer, Bocholt şehrinde  45 km/h ile uçarak, 30km/h olan hız sınırını aşan bir güvercinin güvenlik kamerasına yakalandığını duyurdu.  Facebook hesabından yapılan esprili paylaşımda kuşun yayaları ve araçları tehlikeye sokabilecek hızda uçtuğu belirtildi. 

'25 euro olan ceza ücretini ne zaman ödeyebilir bilmiyoruz' denilen paylaşımda, kuşun gerekli dersi alması ve hızını düşürmesi gerektiği söylendi.  Facebook'taki kuş fotoğrafının birçok kullanıcı tarafından paylaşıldığı ve espirli yorumlar aldığı görüldü. 

(Sputnik News)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler karakolluk oldu
Zehra'nın yeni imajı olay oldu!
Göreme, Ürgüp ile birlikte Kapadokya´nın merkezi konumunda. Göreme´nin yeryüzü şeklinin oluşumu 60 m

Kapadokya´nın Kalbinin Attığı Yer: Göreme

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

SSK'lı emekliye 4'lü müjde paketi

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı