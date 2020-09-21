Hırsızlar tuvalet penceresinde enselendi

İstanbul’da gelen ihbarları değerlendiren polis, güvenlik kameralarının incelemesi sonucu 4 ayrı işyeri hırsızlığını aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Kağıthane, Fatih, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde tespit ettiği 6 adrese eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 1’i kadın 5 şüpheli yakalanırken evlerde yapılan aramada 12 bin lira, ziynet eşyaları, 8 adet cep telefonu, 8 kol saati, 2 bilgisayar ele geçirildi.

Operasyonda kaçmaya çalışan şüpheli polis kamerasına böyle yakalandı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Operasyon sırasında tuvalet penceresinden apartman boşluğuna inerek kaçmaya çalışan bir şüpheli ise suçüstü yakalandı. Polisler tarafından pencerede yakalanan şüpheli aşağı indirilerek gözaltına alındı. Şüpheliler Fatih Ç.(30), Gülsüm T.(36), Süleyman K.(31), Bilal B.(27), Ramazan A.(30) adliyeye sevk edildi.

İKİNCİ KATTAN DÜŞEN ARKADAŞLARINI TAŞIMIŞLAR



Görüntülerde ikinci katta bulunan bir işyerine girmeye çalışan şüphelilerden birinin aşağıya düştüğü görüldü. Bir süre yerde hareketsiz durduktan sonra acıyla kıvranmaya başlayan kişinin yanına gelen diğer şüphelilerin onu yerden kaldırarak geldikleri otomobile kadar taşıdıkları ve hep birlikte kaçtıkları görüldü.

Şüpheliler dün adliyeye sevk edildi.