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12 Kasım 2020 Perşembe 12:21 | Son Güncelleme:

Hindistan'da diri diri gömülen bebeğin inanılmaz kurtuluş anı

AKSAM.COM.TR

Hindistan'da bir tarlada diri diri toprağa gömülmüş bir bebek bulundu. Yeni doğmuş bebeğin nefes alıp verdiğini gören çiftçi, durumu yetkililere bildirdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hindistan’ın Uttarancal eyaletinde yaşayan bir çiftçi, tarlasında diri diri gömülmüş bir bebek buldu. Topraktan sağ olarak çıkarılan erkek bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Aksam.com.tr’nin Hindistan merkezli yayın yapan Amar Ujala’dan aktardığı habere göre, tarlasının bir köşesinden ağlama sesi duyduğunu belirten çiftçi Kundal Singh Bhandari, gövdesi toprağın altında olan bir çocukla karşılaştı.

Bebeği topraktan çıkaran çiftçi, durumu yetkililere bildirdi. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyiye gittiği belirtilirken, yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

<p>Hindistan’ın Uttarancal eyaletinde yaşayan bir çiftçi, tarlasında diri diri gömülmüş bir be

Hindistan'da diri diri gömülen bebeğin inanılmaz kurtuluş anı

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