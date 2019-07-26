Hindistan 1947'de hangi ülkeden bağımsızlığını kazanmıştır? Güven Bana sorusu Hindistan 1947'de hangi ülkeden bağımsızlığını kazanmıştır? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 25 Temmuz Perşembe günü seyirci ile buluştu..Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu..

A: Birleşik Krallık

B: Fransa

C: Hollanda

D: Portekiz

Doğru cevap: Birleşik Krallık