Hindiba kahvesi nedir, faydaları nelerdir? Hindiba kahvesi nasıl tüketilir?

Hindiba kahvesi kafen tüketimi az olan kişilerin tercih ettiği kahve türlerinden biridir. Sindirim sistemini düzenleyen ve lif açısından zengin olan hindiba kahvesinin fazla tüketimi de belirli sağlık sorunları da oluşturabilmektedir. Hindiba kahvesi nedir, faydaları nelerdir?

HİNDİBA KAHVESİ NEDİR?

Kafein oranının çok düşük olmasından kafein kullanmayan kişiler açısından yoğun ilgi görmektedir. Kafeine bağlı olarak kalp çarpıntısı, uyku bozukluğu gibi durumlar bu kahveyi içenlerde görülmemektedir. Odunsu bir tada sahip olan hindiba kahvesi, toz kahveyle karıştırılarak pişirilebilir. Dünya çapında pek çok ülkede kafeinsiz kahve şeklinde sunulan hindiba kahvesi, kafein bağımlısı olanların kahve alışkanlığını en aza indirmek için önerilmektedir. Hindiba kahvesinin geçmişinin yaklaşık 1800 senelerine kadar uzandığını belirtmek mümkündür. Hindiba kahvesinin içerisinde yüksek miktarda; kalsiyum, folik asit, çinko, demir, potasyum, manganez, magnezyum gibi bileşenler bulunmaktadır. Bu mineraller ise bağışıklık sistemi adına kesinlikle alınması gereken minerallerdir.

HİNDİBA KAHVESİ FAYDALARI NELEDİR?

Lif açısından zengin olan bu kahve, sindirim sistemini düzenlemektedir. Bununla beraber kabızlık problemi çözülür. Hindiba kahvesi üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar, kan şekerini dengelediğini ispatlamıştır. Bu kahve türü, pek çok kanser çeşidine karşı koruyucudur Hindiba kahvesi, iltihabın önüne geçer. Kötü kolesterolün düşürülmesi adına hindiba kahvesi tüketilebilir. Antioksidan yönünden zengin olan hindiba kahvesi, cilt için çok faydalıdır.

HİNDİBA KAHVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Hindiba kahvesi, karahindiba ile tatlandırılan ve sıcak tüketilen bir içecektir. Hindiba otunun kökleri toplanarak kurutulur. Daha sonra kavrulması gerekmektedir. Bu işlemin uygulanmasından ötürü kahve içildiğinde hafif kavrulmuş bir tat almak mümkündür. Kurutulmuş kökler, öğütülüp kahve tozuna dönüştürülür. Hindiba kahvesinin çekirdekleri çok küçük granüllerden oluşmaktadır. Bu yüzden de su içerisinde çok kolay bir şekilde eriyecektir. Kahve tozuna dönüşen kökler, sıcak suyla kaynatıldığı zaman sağlıklı bir içecek şeklinde tüketilir.