Hindi nasıl pişirilir? Yılbaşı Hindi dolması nasıl yapılır? En güzel, pratik ve lezzetli Hindi tarifi..

Hindi nasıl pişirilir? sorusu arama motorunda en çok aranan konular arasında yerini aldı. Yılbaşı denilince akıllara gelen şeylerden birisi de Hindi oluyor. Yeni yılı evde geçriecek olanlar hindi tarifini araştırıyor. Kolesterolü düşük ancak proteini yüksek bir hayvansal protein kaynağı olan hindi eti günlük yaşamda da çok fazla tercih ediliyor. Hindi nasıl pişirilir, püf noktaları neler? diye merak edenler için En güzel Hindi tarifi haberimizde..

FIRINDA HİNDİ NASIL PİŞİRİLİR?

Yeni yılda birçok kişinin özel olarak tercih ettiği hindi yine yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olacak. Fırında hindiyi bütün olarak pişirmek için marine etmek gerekiyor. Bunun için tereyağı, zeytinyağı, limon suyu, tuz, bal, domates salçası ile hazırlayacağınız karışımı, hindinin üzerine dökün. Masaj yaparak sosun iyice yedirilmesini sağlayın. Pişirme sırasında yanmaması için biberiye ve fesleğene yer verilmesi gerekir.

Marine etme işlemi bittikten sonra ise pişme sırasında suyunu salacağını unutmadan derin ve geniş bir fırın tepsisine hindiyi alın. Piştikten sonra da estetik bir görünüm alması ve bütün durması için hindiyi ısıya dayanıklı bir ip yardımıyla but kısımlarından bağlayın. Kanat kısımlarını tahta şişler ya da ip yardımıyla gövdeye sabitlemeniz gerekiyor. Hindinin kurumaması için alüminyum folyoyla üzerini kapatabilirsiniz. İç pilavı ayrı olarak hazırladıktan sonra, fırında pişen hindinizle beraber servis edebilir ya da iç pilavı hindinin içerisine doldurabilirsiniz.

4-5,5 kilogram hindi için 160 derecede 3-3,5 saat pişirme süresi vardır. Hindinin içini de dolduracaksınız, yarım saat daha pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.

HİNDİ DOLMA NASIL YAPILIR?

HİNDİ DOLMA MALZEMELERİ

1 tane hindi

1/2 (yarım) limon

2 çay bardağı süt

2 tatlı kaşığı biber salçası

Çeyrek su bardağı zeytinyağı

3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pilav için;

1 tane limon

2 tane soğan

3 su bardağı pirinç

300 gr. hindi ciğeri

25 gr. dolmalık fıstık

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

4 tatlı kaşığı tereyağı

4 tatlı kaşığı ayçiçek yağı

Göz kararı su

Yenibahar

Karabiber

HİNDİ DOLMA YAPILIŞI

Yemeğimiz biraz zahmetli ama oldukça da lezzetlidir. İlk olarak maydanoz ve dereotunu ince ince kıyıyoruz.

Daha sonra ise hindiyi limon ile iyice ovuyoruz ve kenara ayırıyoruz.

Sonra ise derin bir kapta zeytinyağı, süt, salça, sarımsak, karabiber ve tuzu ilave ederek iyice karıştırıyoruz.

Ardından ise kenara ayırdığımız hindini üzerine sürerek ise buzdolabına koyarak 3 4 saat marine etmeye koyuyoruz. Bu arada ise pilavı yapmaya başlıyoruz.

İlk olarak pirinçleri yıkayarak süzdükten sonra üzerine su ilave edip 20 dakika kadar bekletiyoruz.

Daha sonra ise ayçiçek ve tereyağını tencereye koyarak ısıtıyoruz ve doğradığımız soğanları ekleyerek kavuruyoruz.

Ardından küp şeklinde doğradığımız ciğer ve dolmalık fıstığı ilave ederek ardından pirinci de koyarak kavuruyoruz.

Daha sonra 2 su bardağı su ekleyerek, suyunu çekene dek pişiriyoruz.

Daha sonra ise pişen pilavı hindinin içine doldurarak 200 derece fırında 3 saate yakın pişiriyoruz ve ardından servis yapıyoruz.