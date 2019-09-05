Himalaya Dağları hangi kıtadadır? Güven Bana sorusu

Himalaya Dağları hangi kıtadadır? Perşembe akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Himalaya Dağları hangi kıtadadır?

A: Güney Amerika

B: Kuzey Amerika

C: Asya

D: Avrupa

Doğru cevap: Asya