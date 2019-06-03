Hilal göründü mü? 2019 Ramazan Bitişini temsil eden Hilal göründü mü?

Hilal göründü mü? tartışmaları her sene olduğu gibi bu sene de devam ediyor. Ramazan ayının başlangıcını ve bitişini belirleyen Hilalin, yarın kutlayacağımız Ramazan Bayramı öncesi görünmesi önem teşkil ediyor. Hadis-i şerifte, (Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın) buyuruldu. Hilal, ya hesapla bulunan günde veya bir gün sonra görülür. Güneşin ve ayın hangi saatte doğup batacaklarını, çok önceden hesapla bilmek mümkündür. Yeni ayın hilali hesapla bulunan zamanda doğar, fakat havanın bulutlu olması gibi sebeplerle bazen doğduğu gün görülmeyebilir. Ramazan ayını tespit için, hilali aramak ve görmek gerekir. Hicri kameri ay 29 gün de çekebileceği için, hilal görülünce Şaban ayının 29’u da olabilir. Peki, Ramazan Bitişini temsil eden Hilal göründü mü?

HİLAL GÖRÜNDÜ MÜ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, hicri takvime göre bu yıl ramazan ayının başladığını bildiren hilalin ilk kez Avustralya kıtasının ortasından itibaren görülmeye başlayacağını söyledi.

Ramazan ayında gündeme gelen imsak tartışmalarına ilişkin konuşan İşlek, fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre kameri ayın, güneşin batmasının ardından ayın dünyanın herhangi bir yerinden ilk defa hilal şeklinde görünmesiyle tespit edildiğini, kameri aylar ve dini günlerin başlangıcını hilalin görünmesine göre belirlediklerini anlattı.

İşlek, hicri takvime göre bu yıl ramazan ayının başladığını bildiren hilalin ilk kez Avustralya kıtasının ortasından ardından dünyanın yarısına yakınından görüleceğini bildirdi.

KAMERİ AY BAŞLARI HİLALİN GÖRÜNMESİNE GÖRE BELİRLENİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, 1978'te İstanbul Rü'yeti Hilal Konferansı ve 2016'da Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresinde alınan kararlar neticesinde kameri ay başı hesap ve haritalarının yapıldığını, bunun için astronomik olarak "içtima (toplanma)" ve "rüyet (görme)" olaylarını dikkate aldıklarını vurguladı.

İşlek, Hilal ile alakalı şu cümlelere yer verdi:

"Bu anda dünyanın neresinden bakarsanız bakın güneş ışığının kuvveti nedeniyle hilal olarak ayı görmek mümkün değildir. Ay dünyanın etrafında dönüyor biliyorsunuz. Bu, 8 derecelik açıya ulaştığında ilk defa dünyanın herhangi bir yerinde hilal görülmeye başlıyor. İşte biz, bu anı hesaplıyoruz. Bu ilk defa görülme dünyanın neresinde oluyor, ona göre kameri ay başı haritalarımızı çiziyoruz. Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. En son elimizde 2016-2022 kameri ay başları kitapçığı var."

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 05.58, Adıyaman: 05.44, Afyonkarahisar: 06.13, Ağrı: 05.20, Aksaray: 06.00, Amasya: 05.47, Ankara: 06.01, Antalya: 06.16, Ardahan: 05.18, Artvin: 05.22, Aydın: 06.26, Balıkesir: 06.21, Bartın: 05.58, Batman: 05.32, Bayburt: 05.30, Bilecik: 06.12, Bingöl: 05.33, Bitlis: 05.27, Bolu: 06.04, Burdur: 06.16, Bursa: 06.15, Çanakkale: 06.26, Çankırı: 05.56, Çorum: 05.51, Denizli: 06.21, Diyarbakır: 05.36, Düzce: 06.05, Edirne: 06.21, Elazığ: 05.38, Erzincan: 05.35, Erzurum: 05.27, Eskişehir: 06.10, Gaziantep: 05.49, Giresun: 05.36, Gümüşhane: 05.33, Hakkari: 05.23, Hatay: 05.56, Iğdır: 05.16, Isparta: 06.15, İstanbul: 06.13, İzmir: 06.27, Kahramanmaraş: 05.50, Karabük: 05.58, Karaman: 06.06, Kars: 05.18, Kastamonu: 05.53, Kayseri: 05.53, Kırıkkale: 05.58, Kırklareli: 06.19, Kırşehir: 05.57, Kilis: 05.51, Kocaeli: 06.10, Konya: 06.07, Kütahya: 06.13, Malatya: 05.43, Manisa: 06.25, Mardin: 05.35, Mersin: 06.01, Muğla: 06.25, Muş: 05.29, Nevşehir: 05.56, Niğde: 05.58, Ordu: 05.38, Osmaniye: 05.54, Rize: 05.27, Sakarya: 06.08, Samsun: 05.43, Siirt: 05.29, Sinop: 05.46, Sivas: 05.44, Şanlıurfa: 05.43, Şırnak: 05.28, Tekirdağ: 06.19, Tokat: 05.45, Trabzon: 05.31, Tunceli: 05.36, Uşak: 06.17, Van: 05.22, Yalova: 06.13, Yozgat: 05.53, Zonguldak: 06.01."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNEMİ

Dini bayramlar, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu iki bayramda da İslamın gereği doğrultusunda hareket edilmektedir.

Ramazan Bayramı on bir ayın sultanıdır. Dinlerine bağlı olan Müslümanlar bu bayramdan önceki otuz gün boyunca oruç tutarlar ve daha fazla ibadet ederek Allah’tan af dilerler. Bu otuz günlük sürede ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren Müslümanlar iki kat daha fazla sevap kazanmaktadırlar. Bu bayram sadece ibadet edilen bir bayram olarak değil aynı zamanda insanları bir araya getiren ve küslerin barıştığı bir bayramdır. Aynı zamanda yoksul ve fakirler de bu bayramda unutulmaz ve onlara da bayram sevincini yaşatılmaktadır. Çocukların kapı kapı dolaşıp şeker topladığı bir bayramdır Ramazan Bayramı. İnsanların birbirleri ile ilişkilerinin güçlendiği, aile bağlarının kuvvetlendiği bir bayramdır. Bu bayramda çocuklar kadar büyüklerde sevinmek, ilgi görmek isterler. Bu yüzden büyükleri ziyaret edip ellerini öpmek onları dünyanın en mutlu insanları haline getirebilir.