Hidroksiklorokin ve Favipiravir nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı koronavirüs ilaçları broşürü yayınlandı!

Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilaçlarının nasıl kullanılacağına ilişkin Sağlık Bakanlı tarafından rehber hazırlandı. Koronavirüs hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımın önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan kullanım broşürler 81 ile gönderildi. Peki, Hidroksiklorokin ve Favipiravir nasıl kullanılmalı?

KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE İLAÇ KULLANIMI

Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberinde yer alan ilaçların kullanımında en çok karşılaşılan sorun olan “ilaç dozunun karıştırılması” konusuna broşürlerde açıklık getirildi. Rehbere göre hem “Ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Covid-19 olgularında” hem de “Yatış endikasyonu olan Covid-19 olgularında” Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir kullanımı öneriliyor.

İki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerekiyor. Erken başlanan ve doğru dozlarda alınan ilaç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü biliniyor.

Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getiriliyor ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekiliyor.

Vatandaşlar aldıkları dozu, bu broşürler üzerinden işaretleyerek takip edebiliyor. Broşürde herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa kişinin hekime başvurması gerektiği de vurgulanıyor.

HİDROKSİKLOROKİN KULLANIMI NASIL OLMALI?

Hidroksiklorokin’in sabah ve akşam 1’er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması öneriliyor. Bu ilaç ise kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmıyor.

FAVİPİRAVİR KULLANIMI NASIL OLMALI?

Favipiravir’in ilk gün sabah ve akşam 8’er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3’er tane içilmesi gerekiyor. Gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmıyor.