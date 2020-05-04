Hıdırellez ne zaman başlıyor, ayın kaçında? Hıdırellez günü ne yapılır?

Hıdırellez ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hıdırellez, Nevruz’dan sonra Anadolu’da baharın habercisi olarak nitelendiriliyor. Hıdırellez’de Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılıyor. Hıdırellez günü ne yapılır? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu'da "Baharın habercisi" olarak kabul edilen, Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan "Hıdırellez" her yıl 6 Mayıs'ta Türkiye’nin birçok yerinde farklı ve bir o kadar da ilginç gelenek ve inanışlarla kutlanıyor. Ancak bu sene Hıdırellez etkinlikleri korona virüsü salgınına yönelik alınan önlemler nedeniyle toplu olarak kutlanamayabilir. Fakat toplu olarak kutlama yapamayacağımız, Hıdırellez’i kutlamayacağımız anlamına gelmiyor. Hıdırellez ritüellerini bireysel olarak da gerçekleştirebilirsiniz.

HIDIRELLEZ GÜNÜ NE YAPILIR?

Hıdırellez gününde ateş yakılıp dilek dilendikten sonra ateşin üzerinden atlanır. Aynı zamanda bu ritüel Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın ve en bilinen olanıdır. Fakat bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle dünya da ve ülkemizde sosyal mesafe kuralına dikkat edildiğinden dolayı toplu kutlamalar mümkün görünmüyor. Hıdırellez günü yapılabilecek olan diğer ritüeller ise şu şekilde;

-Hıdırellez öncesindeki günün akşamında, birçok yerde vatandaşlar, ev, araba, çocuk ve eş dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

-Üzerine çeşitli dilekler, niyetler yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Kağıtlar, yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına, ters dönerse bunların tutmayacağına inanılıyor.

-Balıkesir ve Çanakkale'de bazı yörelerde, Hıdırellez günü, güneş doğmadan su kenarlarına gidiliyor ve bu suyla kadınlar, ellerini yüzlerini yıkıyor.

-Kütahya'da ve bazı kentlerde ayrıca bereket getirdiğine inanıldığı için evlerin çevresine haşhaş serpiliyor.