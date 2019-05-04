Hıdırellez kutlama mesajları: En güzel, resimli, kısa ve uzun Hıdırellez mesajları haberimizde!

Hz. Hızır ve İlyas peygamberin bir araya geldikleri gün olarak değerlendirilen Hıdırellez yaklaşıyor. Hıdırellez’in gelmesi ile ilgili vatandaşlar en güzel, kısa ve uzun Hıdırellez mesajlarını araştırıyor. Hıdırellez gününe ait farklı ritüel ve gelenekler vardır. Bu gelenekler içerisinde bulunan adetlerden biri de evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilmesi ve kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu fasulye ya da nohutlardan gelmesi vardır. Peki, Hıdırellez mesajları neler? Haberin devamında sizlerle…

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Bu sebeple de hıdırellez günü yabancılara kucak açmak ve isteklerini reddetmemek gerekir. Zira Hızır'ın farklı suretlerle hıdırellez günü insanlara göründüğüne inanılır.

Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellezde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor.

HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.

Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

”Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.”

”Hıdırellez’de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun.”

”Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun.”

Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez’de dilekleriniz kabul olsun.

”Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.”

”Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun.”

”Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez’de dilekleriniz kabul olsun.”

- Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

”Gülden güzel sevgilim, bahar gözlüm gül dudaklım, kutlu olsun bugünün.”

”Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.”

”Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum.”

”Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.”

”Hıdırellez’e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam.”

- Bu güzel Hıdırellez akşamında Hızır (as) size ve yakınlarınıza bereket getirsin.

- Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

”Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.”

”Milleti oluşturan yapı taşları arasındaki harç konumundaki bu güzel adetlerimizin günden güne unutulup kaybolması tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bizi biz yapan en küçük bir ayrıntının yaşatılması, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarılması konusunda herkesin aynı hassasiyeti göstermesi dileği milletimizin Hıdrellez Bayramı’nı kutlar, saygılar sunarım.”

”Yaz dileğini tahtaya. Bu hafta olmazsa olur haftaya. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.”

Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim.

”Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur.”

Yaz gelince kağıya dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileğinizi kabul etsin, yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

”Bu akşam Hıdırellez kutlu ve bereketli olsun dilekleriniz kabul olsun.”

”Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.”

”Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.”

”Az bilirim, uz bilirim, hıdırellez den sonra yaz bilirim.”

”Hızır (as) bereketi ile gelmesini, gül ağacına bıraktığınız dileğiniz gerçek olmasını temenni ederim. Hıdırelleziniz kutlu olsun.”

”Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.”

”Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun.”

Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum.

Sezen Aksu’nun Hıdrellez şarkısının, sözleri şu şekilde;

Bahar oldu aman

Al kese astım gül dalına

Adadım yarin adına

İki göz oda..

Dağ yeşil, dallar yeşil

Uyandılar bayrama

Her gönül şen

Bir benim bahtım kara..

Kokuyor buram buram

Fulyalar vakit tamam

Bir bana uğramadı

Bu bahar bayram..

Ağlama hıdrellez

Ağlama be bana

Acı ektim yerine

Aşk yeşerecek,yeşerecek

Başka bahara..

Ne yolu var ne izi

Videoyu Oynat

Tanıdık değil yüzü

Dilerim Allah’tan

Aşk sözün özü..

Sevdiğim yok, eşim yok

Ağardı bir gün daha

Ey benim şans yıldızım

Gülümse bana…

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Bu sebeple de hıdırellez günü yabancılara kucak açmak ve isteklerini reddetmemek gerekir. Zira Hızır'ın farklı suretlerle hıdırellez günü insanlara göründüğüne inanılır.

Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellezde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor.

Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.

HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR? GECESİNDE GÜL AĞACINDA DİLEK TUTMA

Gül ağacı seramonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Hıdırellezde dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

HIDIRELLEZ GECESİ NASIL DİLEK DİLENİR?

5 mayıs perşembe günü akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi araba isteyen araba resmi çizebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.

Hıdırellez akşamı asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2016 cuma sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

Hıdırılezde yapılması gerekenler bu kadar değil. Anadolu'da hıdırellez akşamında evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir. Kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu fasülye ya da nohutlar gelmesi dilenir.

Gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır. Hıdırellez dilek duası şöyledir;

HIDIRELLEZ DUASI

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.